ЗСНО отзовет из Госдумы законопроект о реставрации ОКН за счет дольщиков

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Законодательное собрание Нижегородской области повторно инициировало отзыв из Госдумы законопроекта, предусматривающего корректировку федеральных норм в части использования средств участников долевого строительства при реконструкции объектов культурного наследия под многоквартирные дома.
Как пишет «Ъ-Приволжье», глава комитета по градостроительному развитию Василий Суханов пояснил, что документ получил замечания со стороны правительства РФ. Чтобы избежать возможного отклонения инициативы в нижней палате парламента, было принято решение снять ее с рассмотрения и направить на дополнительную проработку.
По словам Суханова, проект изменений будет дорабатываться с учетом высказанных замечаний.
Напомним, первую версию законопроекта внесли в Госдуму в июне 2025 года, однако позже его вернули авторам. В обновленной редакции законопроекта замечания были учтены.
В Нижнем Новгороде потенциально под действие инициативы попадают два проекта — «Дом чекиста» и ДК имени Ленина. Оба предусматривают разборку существующих конструкций и последующее восстановление зданий с сохранением исторического облика фасадов.
Ранее сообщалось, что восстановление Дома Чардымова и Дома Самгина на Сенной площади выходит на завершающий этап.
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