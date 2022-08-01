Программы ко Дню города подготовили в парках Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Программы ко Дню города подготовили в парках Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в МАУК "Дирекция парков и скверов Нижнего Новгорода".

Согласно информации, 20 августа для посетителей подготовлено уникальное театральное шоу на колесах, которое посетит четыре локации. На каждой из актеры устроят яркий променад, а в конце проведут шерстяной тимбилдинг.

Road show посетит следующие парки: второе парковое озера (11:00), "Дубки" (12:30), парк Станкозавода (14:00), "Светлоярский" (15:30),

В парках "Светлоярский" и "Дубки" будут работать интерактивные фотозоны, а для детей будут достпуны зоны аквагрима "Блёстки" и зоны мастер-классов по созданию театральных масок.

В детском парке им.Я.М.Свердлова пройдет ярмарка национальных культур, где 12 национально-культурных организаций Нижнего Новгорода познакомят посетителей парка с народными музыкальными, песенными, танцевальными и кулинарными традициями.

Также в Автозаводском районе пройдет конкурс художественного оформления детского транспорта "Маленький гражданин Нижнего Новгорода". В 11:30 от сквера за ДК ГАЗ стартует карнавальное шествие участников фестиваля.

Кроме того, в Автозаводском парке с 12:00 до 15:00 в детском городке "Чиполлино" пройдет детская анимационная программа "Городок счастливого детства" с участием сказочных героев, ростовых кукол и шоу мыльных пузырей. С 15:00 до 17:00 на катке "Катушка" состоится фестиваль красок "Краски лета", с 15:00 до 18:00 на главной сцене выступят творческие коллективы района и города, а с 19:00 до 22:00 пройдет праздничная дискотека.

Ранее сообщалось, что "Парад духовых оркестров" пройдет на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде 20 августа.

Также ранее была опубликована программа музыкального фестиваля "Столица закатов" на 19-21 августа, программа фестиваля воздухоплавания "Приволжская Фиеста" и программа мероприятий к 801-летию Нижнего Новгорода.