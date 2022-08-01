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Происшествия

Площадь лесного пожара в Воротынском районе достигла почти 5000 га

20 августа 2022 21:06  [1] Происшествия

Фото: Telegram-канал Глеба Никитина

Площадь лесного пожара в Воротынском районе достигла почти 5000 га. Об этом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Согласно информации, общая площадь пожара составляет около 5 тысяч га, из которых активное горение происходит на площади около 240 га. В тушении пожара участвует около 700 человек и 150 единиц техники.

"Огромная благодарность коллегам из Татарстана, Марий Эл, Чувашии, Пензы, Кирова и Тюмени за слаженную работу и взаимовыручку!", - написал Глеб Никитин.

Для пожарных и волонтеров подвозится горячее питание из Михайловской школы. Также доставляется горючее, сухпайки, вода. 

Глеб Никитин отметил, что борьба с огнем проходит примерно в 15 километрах от поселка Кузьмияр, в котором проживает около 700 человек, из них около 160 – жители интерната, которые уже перемещены в социальные учреждения Нижнего Новгорода, Бора, Городца и Варнавина.

"Проведены все необходимые мероприятия для возможной эвакуации. На месте дежурят автобусы. Подготовлены пункты временного размещения. Родителям дали возможность отправить детей на время в летний лагерь. Около 20 ребят уже поехали", - подчеркнул глава региона.

Также принято решение о наращивание группировки. Планируется прибытие специалистов из Красноярка и Абакана, десантников из Тувы и Бурятии.

"Люди делают все возможное. Но очень многое зависит от погоды, от скорости ветра. Есть определённые оптимистичные прогнозы по отжигу и опашке. Около 70% данной работы уже выполнено.  Все силы сейчас направлены на локализацию пожара", - заключил глава региона.

Ранее сообщалось, что пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе.

Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара. В регионе до 26 августа установилась чрезвычайная пожароопасность лесов. 

Напомним, что лесной пожар в Воротынском районе действует в 25 км от Керженского заповедника.

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Теги:
Воротынский район Глеб Никитин Лесные пожары
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