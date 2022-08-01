Лесной пожар в Воротынском районе действует в 25 км от Керженского заповедника Происшествия

Фото: М.В. Пантелеев

Лесной пожар в Воротынском районе действует в 25 км от восточной границы Керженского заповедника. Об этом сообщают представители заповедника в соцсетях.

Согласно информации, в ликвидации пожара и буксировке техники по труднопроходимой болотистой местности уже 6 суток на снегоболотоходе "Бобр" участвуют госинспекторы заповедника.

Напомним, что площадь лесного пожара в Воротынском районе увеличилась до 4110 га.

Ранее сообщалось, что пожарные из Тюмени и Татарстана прибыли тушить лесной пожар в Воротынском районе.

Глеб Никитин ввел режим ЧС в Нижегородской области из-за лесного пожара. В регионе до 26 августа установилась чрезвычайная пожароопасность лесов.

Запрет на посещение леса в Керженском заповеднике был введен 16 августа. Тогда лесной пожар находился в 40 км от заповедника.