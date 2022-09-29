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Общество

Уже 20 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде в 2022 году

03 октября 2022 14:50  [296] Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Уже 20 общественных пространств благоустроили в Нижнем Новгороде в 2022 году. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев во время осмотра благоустройства на улице Коминтерна в Сормовском районе.

Согласно информации, последний полноценный ремонт на этой улице прошел более 20 лет назад. С тех пор здесь только лакально заменялись малые архитектурные формы и брусчатка.

Как рассказал Юрий Шалабаев, на улице Коминтерна была обновлена брусчатка, обустроена велодорожка, установлено новое освещение, лавочки и урны. Также подрядчик разбил газоны, высадил новые деревья и клубы, а у "Пирожковой" установил арт-объект "Колос".

Улица Коминтерна до и после благоустройства

Глава города добавил, что в центральной части Сормовского района появилось единое протяжённое благоустроенное пространство, включающее в себя ул. Коминтерна, центр Сормова, сквер на Юбилейном бульваре, пл.Буревестника, Юбилейный бульвар, скверы на ул. Никиты Рыбакова и ул. Культуры.

Глава района Светлана Горбунова отметила, что единая цепь благоустроенных пространств в 2023 году пополнится территорией около "Центра детского творчества".

Ранее стали известны 28 территорий, которые благоустроят по программе ФКГС в Нижнем Новгороде в 2023 году.

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Теги:
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