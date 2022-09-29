Администрация Нижнего Новгорода планирует взять кредит в 500 млн рублей на год Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Администрация Нижнего Новгорода планирует взять кредит в 500 млн рублей на год. Об этом сообщает ИА "НТА-Приволжье" со ссылкой на данные госзакупок.

Согласно информации, департамент финансов городской администрации ищет организацию для предоставления возобновляемой кредитной линии в 500 млн рублей.



Процентная ставка должна составлять не более 8,5% годовых (42,5 млн рублей - максимальная цена контракта).



Срок действия кредитной линии – 365 дней. Также предусмотрена возможность досрочного погашения.

Заявки на участие в торгах принимаются до 17 октября.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 1,7 млрд рублей.

После внесенных изменений доходы бюджета Нижнего Новгорода составляют 68, 2 млрд руб., расходы – 71 млрд руб., дефицит - 2,8 млрд рублей.