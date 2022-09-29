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Общество

Юрий Шалабаев: "Все мы помним своих педагогов и классных руководителей"

05 октября 2022 09:42  [146] Общество
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев направил поздравление с Днем учителя.

"Сегодня - Международный День учителя! Праздник, который отзывается теплом в сердце каждого человека. Все мы помним своих педагогов и классных руководителей. Учителя не только дают нам знания для будущей жизни и работы, но и вкладывают всю душу в наше воспитание, закладывают основы патриотизма, любви к Родине.

Дорогие нижегородцы! Сколько бы вам ни было лет, ваши учителя всегда ждут вашего звонка, визита, поздравления. Они действительно помнят каждого из вас, гордятся вами и переживают за то, как сложилась ваша профессиональная и семейная жизнь", - говорится в тексте поздравления.

"Позвоните любимым учителям, поблагодарите их! Расскажите своим детям о важности труда педагогов, поделитесь с ними своими школьными историями. Хочу сказать большое спасибо всем нижегородским педагогам за бесценный и нелегкий труд, за умение и опыт, доброту, упорство и оптимизм, за советы и терпение. Желаю вам крепкого здоровья и профессиональных достижений! С праздником!", - сказал Юрий Шалабаев.

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Теги:
Праздники Учитель Юрий Шалабаев
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