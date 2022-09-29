Нижегородская "бережливая" поликлиника признана лучшей в России
Производство текстиля запустят в Володарске в 2023 году
Введён запрет на продажу детям зажигалок и баллончиков с газом
1,6 млрд рублей выделено на камеры наблюдения в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий дня для СМИ на 5 октября 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
05 октября 2022 15:15  [9] Глеб Никитин обозначил задачи для нижегородского отделения Российского движения молодежи
05 октября 2022 15:09  [34] Глеб Никитин подписал концессионное соглашение о создании IT-кампуса в Нижнем Новгороде
05 октября 2022 14:35  [108] Снос недостроя на площади Советской в Нижнем Новгороде оценен в 7,5 млн рублей
05 октября 2022 14:23  [90] Почти 30,2 тыс. нижегородцев прошли обследование в "Поездах здоровья" в 2022 году
05 октября 2022 14:03  [126] Карантин введен в 2,6% школ и детсадов Нижегородской области
05 октября 2022 13:37  [138] Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 6 и 7 октября
05 октября 2022 13:11  [109] Ряд маршрутов общественного транспорта в Нижнем Новгороде не отображаются в "Яндекс. Картах"
05 октября 2022 12:37  [123] Более 70 долгожителей страше 100 лет проживают в Нижнем Новгороде
05 октября 2022 12:22  [120] Почти 40 подъездов отремонтировано по требованию Нижегородской ГЖИ в Богородском и Володарском районах в 2022 году
05 октября 2022 12:10  [121] Более 13 тысяч кв.м асфальта отремонтировали на улице Политбойцов после обращения жителей
Общество

Олег Лавричев: "Нет на свете человека, который не помнил бы своего первого учителя!"

05 октября 2022 10:12  [117] Общество

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем учителя:

"Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Говорят, что профессия сама выбирает человека, и с этим невозможно не согласиться, когда речь идет о профессии учителя, ведь это не просто работа – это призвание, настоящий труд, на который способны только поистине добрые, чуткие, творческие и ответственные люди. И нет на свете человека, который не помнил бы своего первого учителя!", - говорится в тексте поздравления.

"Перед Вами стоит непростая задача: заинтересовать и увлечь детей учебой, внеклассной деятельностью, привить им любовь к труду и тягу к знаниям. Именно Вы дарите своим ученикам тепло и заботу, передаете опыт, помогаете стать достойными гражданами и патриотами своей страны, и в этом залог благополучного развития нашего общества, силы и процветания России!

В этот праздничный день примите слова глубочайшей признательности за ваш труд, терпение и мудрость. Желаю вам профессиональных успехов и талантливых учеников, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и энергии! Пусть каждый день приносит вам радость!", - сказал Олег Лавричев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Олег Лавричев Праздники Учитель
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
29 сентября 2022 10:50Встреча Глеба Никитина с мобилизованными нижегородцами в Мулино
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph