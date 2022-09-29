Олег Лавричев: "Нет на свете человека, который не помнил бы своего первого учителя!"

Председатель городской Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев направил поздравление с Днем учителя:
"Уважаемые учителя! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Говорят, что профессия сама выбирает человека, и с этим невозможно не согласиться, когда речь идет о профессии учителя, ведь это не просто работа – это призвание, настоящий труд, на который способны только поистине добрые, чуткие, творческие и ответственные люди. И нет на свете человека, который не помнил бы своего первого учителя!", - говорится в тексте поздравления.
"Перед Вами стоит непростая задача: заинтересовать и увлечь детей учебой, внеклассной деятельностью, привить им любовь к труду и тягу к знаниям. Именно Вы дарите своим ученикам тепло и заботу, передаете опыт, помогаете стать достойными гражданами и патриотами своей страны, и в этом залог благополучного развития нашего общества, силы и процветания России!
В этот праздничный день примите слова глубочайшей признательности за ваш труд, терпение и мудрость. Желаю вам профессиональных успехов и талантливых учеников, счастья, крепкого здоровья, оптимизма и энергии! Пусть каждый день приносит вам радость!", - сказал Олег Лавричев.
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