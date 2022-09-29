Движение транспорта запретят возле нижегородских Дворцов спорта 6 и 7 октября Общество

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

В Нижнем Новгороде 6 октября будет запрещено движение транспорта по местному проезду проспекта Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба городского департамента транспорта.

Согласно информации, в указанные дни ограничения будут действовать по периметру Дворца спорта "Нагорный" (пр. Гагарина, 29) с 7:00 до 22:00.

Ограничения вводятся в связи с домашним матчем ХК "Торпедо": 6 октября нижегородцы сойдутся на льду с "Барысом" из Астаны.

В Автозаводском районе 6 и 7 октября также временно ограничат движение транспорта на дороге по улице Лоскутова. В частности, с 14:00 до 22:00 в эти дни будет перекрыто движение транспорта на участке от проспекта Ильича до проспекта Кирова.

Согласно информации, во Дворце спорта им. Коноваленко МХК "Чайка" проведёт две игры с "Омскими ястребами".

На подъездах к зонам ограничений будут установлены соответствующие дорожные знаки. Объезд будет организован по прилегающим участкам улично-дорожной сети, добавили в департаменте.

В зоне ограничений будет действовать также запрет на парковку, оставленные автомобили будут перемещаться.

Фото: ЦОДД