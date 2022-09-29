Электричество частично отключили в двух районах Нижнего Новгорода 6 октября Общество

Несколько домов в двух районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем электроснабжения в связи с плановыми профилактическими работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно информации, на Автозаводе без света остались жильцы нескольких сотен квартир, расположенных по адресам: ул. Школьная, 26, 30, 32, а также ул. Челюскинцев, 23, 25. Электропитание в многоэтажках отключено с 9:00 до 17:00.

Кроме того, по сообщению администрации Нижегородского района, в связи с проведением профилактических работ 6 октября свет отключен на улице Минина в домах № 16, 18, 18а, 18б и в доме №3 по ул. Нестерова. Электричества в них не будет также ориентировочно с 9:00 до 17:00.