Автобусы А-47 и А-61 планируется продлить до ЖК "Академический" в Нижнем Новгороде в 2023 году Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Автобусы А-47 и А-61 планируется продлить до ЖК "Академический" в Нижнем Новгороде в 2023 году. Об этом сообщила старшая смены Центральной диспетчерской службы ГКУ НО "ЦРТС" Алена Чернышова.

Согласно информации, конечные остановки маршрутов будут перенесены с улицы Богдановича до ЖК "Академический" на Казанском шоссе.

Уже определены места для стоянки автобусов и их остановки. С собственником земельного участка достигнута договоренность об обустройстве стоянки.

Планируется, что маршруты будут продлены уже в начале следующего года.

Ранее сообщалось, что маршрутку Т-24 в Нижнем Новгороде продлят до ТЦ "Горьковские товары" до конца года.

Также напомним, что автобусный маршрут А-30 будет продлен до ТЦ "Лента" в Сормовском районе.