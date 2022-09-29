Замена тротуарного покрытия на Верхне-Волжской набережной Нижнего Новгорода идет по графику

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода
НИА "Нижний Новгород"
В Нижнем Новгороде ремонт на Верхне-Волжской набережной идет по графику и уже выполнен на 50%. Такие данные сообщили в МКУ "ГУММиД".
По информации учреждения, подрядчик к началу октября заменил половину бортового камня с бетона на гранит, практически завершена покраска ограждения бульвара. На вторую половину октября запланирована замена тротуарного покрытия и проезжей части.
Глава города Юрий Шалабаев отметил, что благоустройство Верхне-Волжской набережной не проводилось более 10 лет.
Ранее сообщалось, что Верхне-Волжскую набережную благоустроят в едином стиле с пл. Минина и Пожарского
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