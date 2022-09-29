Российский атлет установил мировой рекорд в метро Нижнего Новгорода

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Российский атлет установил мировой рекорд по буксировке многотонной техники в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".
Согласно информации, член богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Сергей Агаджанян на станции "Пролетарская" протащил состав весом 134 тонны на 30,6 метров за 1 минуту 49 секунд.
Отмечается, что спортсмен при буксировке не использовал специальные приспособления.
Кроме того, для усложнения рекорда и зрелищности Сергей Агаджанян во время буксировки надул до разрыва 4 медицинские грелки.
Видео с установлением рекорда можно посмотреть по ссылке.
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