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Спорт

Российский атлет установил мировой рекорд в метро Нижнего Новгорода

06 октября 2022 12:12  [153] Спорт

Фото: Министерство спорта Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Российский атлет установил мировой рекорд по буксировке многотонной техники в метро Нижнего Новгорода. Об этом сообщается в Telegram-канале "Метро НН".

Согласно информации, член богатырского движения "Сильнейшая нация мира" Сергей Агаджанян на станции "Пролетарская" протащил состав весом 134 тонны на 30,6 метров за 1 минуту 49 секунд.

Отмечается, что спортсмен при буксировке не использовал специальные приспособления.

Кроме того, для усложнения рекорда и зрелищности Сергей Агаджанян во время буксировки надул до разрыва 4 медицинские грелки.

Видео с установлением рекорда можно посмотреть по ссылке.

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Теги:
Метро Спорт
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