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Волонтеры, школьники и сотрудники администрации Московского района очистили берега речки Левинка и высадили туи. Об этом сообщили в районной администрации.
Согласно информации, Левинка протекает через Канавинский, Московский и Сормовский районы.
За 3 дня активисты высадили около 40 различных деревьев и кустарников, а администрация всегда снабжает их инвентарем.
В уборке берегов Левинки принял участие чемпион России, серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы в беге на 100 км Дмитрий Павлов.
"Я очень люблю помогать, чтобы наш город становился лучше. Мы с ребятами на тренировке мусор собирали. Я в прошлом году также сажал деревья, и, когда я узнал, что и в этом году будет посадка, с радостью приехал", - сказал он.
Ранее сообщалось, что более 42 млн выделено на очистку русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде в течение двух лет.
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