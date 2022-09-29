Волонтеры, школьники и сотрудники администрации Московского района очистили берега речки Левинка Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Волонтеры, школьники и сотрудники администрации Московского района очистили берега речки Левинка и высадили туи. Об этом сообщили в районной администрации.

Согласно информации, Левинка протекает через Канавинский, Московский и Сормовский районы.

За 3 дня активисты высадили около 40 различных деревьев и кустарников, а администрация всегда снабжает их инвентарем.

В уборке берегов Левинки принял участие чемпион России, серебряный и бронзовый призер Чемпионата Европы в беге на 100 км Дмитрий Павлов.

"Я очень люблю помогать, чтобы наш город становился лучше. Мы с ребятами на тренировке мусор собирали. Я в прошлом году также сажал деревья, и, когда я узнал, что и в этом году будет посадка, с радостью приехал", - сказал он.

Ранее сообщалось, что более 42 млн выделено на очистку русла реки Борзовки в Нижнем Новгороде в течение двух лет.