Дожди и температура до +6° сохранятся в Нижегородской области на этой неделе Общество

Фото: Светлана Шуга

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В последнюю неделю октября погоду на территории Нижегородской области будет диктовать атлантический циклон, который несёт с запада на восток дождевые облака. Но в среднем температурные показатели останутся на 1–2° выше климатической нормы. По ночам ожидается +0…+4°, в отдельные дни с локальными заморозками до −2°, днём температура будет повышаться до +3…+6°. Так что пока осень не собирается сдавать зиме свои позиции.

В понедельник, 24 октября, будет пасмурно, слабый дождь будет моросить до вечера. Ветер северо-западный 2-4 м/с. Атмосферное давление ниже нормы - 740-743 мм рт. ст. Днём термометры покажут +5...+6°C, а вот к вечеру небо прояснится и похолодает до +1...+2°C.

Во вторник и среду в регионе прогнозируется переменная облачность, локально пройдут дожди, а местами будет проглядывать солнце. Атмосферное давление выровняется, дневная температура будет колебаться в пределах +3...+5°C, а ночная местами опустится до 0...-2°C.

В четверг, 27 октября, ветер сменится на южный, облачность усилится, во второй половине дня прогнозируются обильные осадки, которые затянутся до пятницы. А температура с +3...+4 снова поднимется до +5...+6°C.

Кстати, по народному календарю 28 октября — Ефимий Осенний. Наши предки говорили: "Ефимий холодом корни трав и деревьев с землей смыкает, всякое насекомое в жухлой траве укрывает, на природу сон навевает". Считалось, что с этого дня зима начинает набирать силу.