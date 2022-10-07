Срок рассмотрения документов терпланирования сокращён в три раза Экономика

Правительство РФ утвердило изменения в порядок подготовки и согласования проектов схем территориального планирования. Соответствующие проекты изменений разработало Минэкономразвития России.

Согласно информации, теперь процедура рассмотрения и согласования проектов будет производиться в электронном виде на базе федеральной государственной информационной системы территориального планирования (ФГИС ТП).

Как подчеркнул замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков, принятые изменения позволили значительно сократить сроки согласования документации. Этого удалось добиться именно за счёт перевода процессов согласования документов территориального планирования в электронный вид посредством ФГИС ТП.

"Так, срок согласования федеральными органами власти региональных схем сократится с 30 до 10 дней, что позволит Минэкономразвития значительно быстрее выдавать итоговое заключение", - добавил Вахруков

Как добавили в Минэкономразвития, изменения указанных актов оказывают прямое влияние на сокращение сроков строительно-инвестиционного цикла и повышения эффективности планирования бюджетных инвестиций в условиях ограниченных ресурсов, что немаловажно в нынешних экономических условиях.

Напомним, что система ФГИС ТП выросла из электронного хранилища документов территориального планирования до полноценной геоинформационной системы, которая в настоящее время позволяет отображать всю существующую и планируемую инфраструктуру на карте в векторном формате.