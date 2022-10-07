Количество поездов "Ласточка" между Нижним Новгородом и Москвой станет больше с 4 по 7 ноября

НИА "Нижний Новгород"
Ряд дополнительных составов поезда №721/722 "Ласточка" из Нижнего Новгорода в Москву и обратно назначат на ноябрьские праздники. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Согласно информации, 3 и 6 ноября, а также 4 и 7 ноября по маршруту Нижний Новгород – Москва будет курсировать сдвоенный состав "Ласточки". Помимо этого, из столицы в Нижний Новгород назначены дополнительные поезда №35/36 и №48/47. Еще один поезд №51/52 свяжет Нижний Новгород с Ижевском и Казанью.
Ранее сообщалось, что поезд маршрута "Нижний Новгород – Казань" будет продлен до Ижевска.
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