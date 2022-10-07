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Общество

МегаФон установил базовую станцию на Эльбрусе

24 октября 2022 12:32  [221] Общество

МегаФон подготовил сеть к началу туристического сезона на Эльбрусе, установив базовую станцию на высоте 3890 м над уровнем моря. Туристы обеспечены голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 75 Мбит/сек. 

Эльбрус — одна из наиболее популярных туристических точек в России. За год турпоток здесь вырос в полтора раза. Наличие мобильной связи на Эльбрусе – вопрос безопасности и здоровья туристов. Благодаря устойчивой голосовой связи и высокоскоростному мобильному интернету альпинисты и лыжники могут оставаться на связи в любой ситуации. 

Новая базовая станция — самый высокогорный объект связи в Восточной Европе. После ее запуска мобильная связь появилась на горнолыжных трассах, а также маршрутах восхождения вплоть до седловины Эльбруса на высоте до 5325 метров. На этой территории расположены мини-гостиницы, где альпинисты проходят акклиматизацию на большой высоте перед штурмом вершины.

Чтобы мобильная сеть работала бесперебойно в условиях низких температур и сильных ветров, был разработан специальный металлический термобокс, в который специалисты МегаФона поместили базовую станцию.  Бокс оснащен климатическим оборудованием и автоматической системой управления — это даёт возможность обеспечить отказоустойчивость инфраструктуры. 

"Северный Кавказ — популярное туристическое направление, поэтому мы уделяем большое внимание развитию сети в регионе. Например, в этом году запустили 4G в Сулакском каньоне и заповеднике "Сарыкум", которые находятся в Дагестане, на склоне Чегет в Кабардино-Балкарии, в посёлке Домбай в Карачаево-Черкесии и во многих других популярных местах. Мобильная связь на Эльбрусе сделает туристический маршрут более безопасным, она необходима не только отдыхающим, но и спасателям в случае чрезвычайных ситуаций", — комментирует Алексей Титов, технический директор МегаФона. 

В 2022 году Эльбрус чаще посещали жители Москвы и области — около 35% от туристического потока. Направление пользуется популярностью у туристов из Санкт-Петербурга и Ленинградской области (14%) и из Ставропольского края (4,7%).

В этом году самую величественную горную вершину страны захотело увидеть на 13% нижегородцев больше, чем в прошлом. Мобильный трафик туристов из нашего региона вырос на 22%, а общий объем переданных фото и видео составляет более терабайта. Этого достаточно, чтобы поделиться 235 тысячами снимков с красотами Эльбруса.

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