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Бизнес

АКАР подготовил первую карту рекламного рынка Нижнего Новгорода

24 октября 2022 12:58  [241] Бизнес

АКАР подготовил первую карту рекламного рынка Нижнего Новгорода.

Экосистема АКАР поможет найти партнеров и проанализировать конкурентов тем, кто уже работает в регионе или только собирается выйти на локальный рынок. Участники карты распределены по шести направлениям: event, digital, креатив, медиасервис, маркетинговые коммуникации и селлеры. Проект подготовлен амбассадором Ассоциации в Нижнем Новгороде Артуром Амбарцумяном, руководителем рекламной группы "МОСТ".

По подсчетам АКАР, в 2021 году Нижний Новгород занял четвертое место по объему рекламных размещений среди всех регионов России (за исключением Москвы) с показателем 1,749 миллиардов рублей. Рынок этого города — многообразен и перспективен с точки зрения продвижения, поэтому эксперты Ассоциации решили воссоздать его структуру. Она является наглядным руководством для планирования успешных кампаний.

Экосистема была сформирована в несколько этапов, включая поиск агентств и верификацию их услуг. В том числе при выборе потенциальных участников проекта эксперты консультировались с Комитетом по рекламе при общественной организации "ОПОРА РОССИИ".

Всего на карте — шесть различных направлений: в каждое из них компании отобраны по определенным критериям и видам деятельности. Сегмент "маркетинговые коммуникации" включает в себя маркетинговые агентства, чьи интеллектуальные продукты эффективно выводят, поддерживают и развивают бренды.

В блок "медиасервис" прошли многопрофильные игроки. Они оказывают широкий спектр услуг: проводят исследования, составляют стратегии и тактики кампаний, разрабатывают рекламные идеи и продукцию, контролируют эффективность креативов.

Агентства со специализацией на организации мероприятий для продвижения бизнеса попали в направление "event".

Сегмент "digital" объединил компании, которые развивают бренды в интернете с помощью актуальных информационных и цифровых каналов, используя все возможности соцсетей и медиа.

Брендинговые агентства представлены в направлении "креатив". Они решают задачи клиента с точки зрения креатива, дизайна: разрабатывают торговые марки, стратегии, проводят ребрендинг, создают айдентику и т.д.

Компании, которые имеют эксклюзивное право продажи и самостоятельного формирования себестоимости услуг рекламного носителя в Нижнем Новгороде, отражены в блоке "селлер".

"Создание карт региональных рынков рекламы было инициировано АКАР, и мы с удовольствием поддержали этот проект. Надеемся, экосистема станет удобной для тех, кто планирует выходить на нижегородский рынок, а также для местных компаний, которые ищут подрядчиков на различные рекламные услуги. Карта рынка также позволит рекламным агентствам оценить конкурентную среду: кто-то сможет увидеть для себя возможности для развития в новом направлении и сегменте", - прокомментировал Артур Амбарцумян – амбассадор АКАР в Нижнем Новгороде, руководитель рекламной группы "МОСТ".

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