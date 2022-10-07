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Бизнес

"Открытие Авто": каждый пятый заемщик берёт автокредит в возрасте до 30 лет

24 октября 2022 14:23  [214] Бизнес

Чаще всего автокредит берут заемщики-мужчины в возрасте от 31 до 40 лет, с высшим образованием, состоящие в браке. При этом каждый пятый заемщик банка покупает автомобиль в кредит уже в возрасте до 30 лет. К таким выводам пришли эксперты "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие"), проанализировав более 30 тысяч выдач 2022 года.

Согласно исследованию, мужчины берут автокредит чаще, чем женщины (63% и 37% заемщиков соответственно). Преимущественно клиенты подают заявки в самом активном трудоспособном возрасте - от 31 до 40 лет (36%). Еще четверть (27%) прибегают к финансированию от банка при покупке машины в возрасте от 41 до 50 лет, а почти каждый пятый заёмщик - от 21 до 30 лет (17%).  Реже всего оформляют займы представители старшего поколения: 14% - в возрасте от 51 до 60 лет и всего 5% - в возрасте 61+.

Клиенты с высшим образованием составляют более половины всех заемщиков – 62%, со средним профессиональным образованием – треть (30%). Только среднее образование имеют не более 5%. У заемщиков-мужчин высшее образование есть у 61%, а у 33% - среднее специальное. Среди женщин доля заемщиков с высшим образование чуть больше и составляет 70%, со средним специальным - 25%.

69% всех автозаемщиков состоят в браке. А среди остальных 21% холосты/не замужем, 6% разведены, 3% указали гражданский брак, а 1% овдовели. При этом доля заемщиков-мужчин, состоящих в браке, выше (72%), чем у женщин (62%).

В ходе исследования также выяснилось, что у 60% автозаемщиков нет детей.  У 21% клиентов есть один ребенок, у 15% - двое, а у 4% - три и более.

Из числа оформивших автокредит оказалось больше всего представителей технических профессий: 15% - клиенты из сфер строительства, промышленности и производства, 10% - из административной сферы, 8%– из транспортной сферы, 7% - из сферы продаж, 6% - из сферы услуг. Примерно в равных долях (по 4 %) берут кредиты представители экономической сферы и медицины. Госслужащие, включая военнослужащих, – 2%. Наименьший спрос и готовность брать кредиты на автомобиль продемонстрировали представители творческих профессий – менее 1%.

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").

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Теги:
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