Доходная и расходная части бюджета Дзержинска увеличатся на 160 млн рублей Экономика

Депутаты комитета по социальному развитию города, бюджетной, финансовой и налоговой политике Думы Дзержинска под председательством Нины Аранович рассмотрели повестку из восьми вопросов.

Депутаты поддержали и вынесли на заседание городской Думы изменения в бюджет текущего года.

Доходы и расходы городской казны увеличены на 160 381 216,80 рублей. В результате, доходы бюджета составили 8 557 926 118,60 рублей, расходы - 8 646 574 671,98 рублей, дефицит остался неизменным на уровне 88 648 553,38 рублей.

Изменения произошли в основном за счет увеличения налоговых и неналоговых доходов и поступления межбюджетных трансфертов, часть которых - 18,8 млн.рублей будет направлена на увеличение заработной платы работникам муниципальных учреждений города.

Проект вынесен на заседание городской Думы с рекомендацией "принять".

Кроме того, депутаты основные направления бюджетной и налоговой политики Дзержинска на ближайшие три года.

По словам заместителя главы администрации Сергея Федорова, в условиях внешнего санкционного давления основной задачей бюджетной

политики на 2023-2025 годы является обеспечение сбалансированности и устойчивости городского бюджета, в том числе за счет применения модельного подхода.

Среди приоритетов бюджетных расходов - обеспечение сохранения параметров по уровню заработной платы отдельных категорий работников социальной сферы; софинансирование за счет средств местного бюджета государственных программ и национальных проектов; формирование комфортной городской среды; приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования; реализация мероприятий по обеспечению экологической безопасности.



О том, как реализуются национальные проекты и программы на территории Дзержинска в 2022 году, рассказала депутатам заместитель главы администрации Юлия Ашуркова.

По её словам, в текущем году Дзержинск принимает участие в реализации восьми нацпроектов, в пять из которых вкладываются средства из бюджетов

разных уровней.

Так, на 100% выполнено мероприятие "Оснащение муниципальных общеобразовательных организаций государственными символами Российской Федерации". На это было потрачено 3,3 млн. рублей. В рамках национального проекта "Культура" открыта обновленная модельная библиотека им. Л.Толстого, а в рамках нацпроекта "Экология" разработана проектная документация на ликвидацию несанкционированной свалки твердых бытовых отходов в районе бывшего полигона ТБО "Игумново".

По проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" на 98% отремонтированы улицы Гайдара, Чапаева, Ильяшевича.

"Исполнение национальных проектов в этом году по большей части позиций не вызывает опасений", - прокомментировала Нина Аранович.