Банк "Открытие": на этот раз регулятор не станет менять ключевую ставку Бизнес

Максим Петроневич, старший экономист аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие"

На предстоящем заседании Совета директоров Банка России ключевая ставка скорее всего будет оставлена без изменений. Едва ли он станет ее снижать, так как после предыдущего заседания проинфляционные риски только выросли: до 3 трлн руб. увеличен плановый дефицит бюджета на 2023 г., перенесена на декабрь индексация на 9% тарифов естественных монополий для населения, ожидаемая инфляция прервала тренд на снижение и выросла в сентябре до 12,5% – максимального уровня с апреля 2022 г. Впрочем, при принятии решений Банк России будет также учитывать значения инфляции, которые будут доступны только 25 октября.

Нет существенных оснований и для повышения ключевой ставки. Фактический уровень рыночных ставок превышает тот, что наблюдался перед предыдущим заседанием 16 сентября: ставки 5-л ОФЗ выросли с 8,2% до 9,0%, ставки по ипотеке выросли на 1 п.п., а ставки по депозитам населения – на 0,5 п.п.. Выдача новых кредитов заметно сократилась по сравнению с сентябрем, полностью нивелировав эффект от снижения ставки в сентябре – теперь она вновь оказывает дополнительное дестимулирующее влияние на потребительский спрос и экономику.

Поэтому в условиях, когда годовой рост инфляции продолжает замедляться, текущие темпы инфляции остаются около нуля, финансовые рынки достаточно стабильны, а отскок экономики последних месяцев остается хрупким, Совет директоров Банка России может предпочесть посмотреть на дальнейшее развитие ситуации, прежде чем предпринимать какие-то шаги.

При этом коридор возможных решений на будущих заседаниях остается широким. Если в ближайшем будущем начнут реализовываться вышеперечисленные инфляционные риски, можно ожидать роста ставки. Однако консенсус в настоящее время складывается в пользу ожиданий сохранения достаточно низких темпов инфляции: финансовые рынки остаются стабильными, курс рубля – ниже уровня 2021 г., уровень ставок высок, а поведение населения и кредитных организаций – достаточно осторожное, что не будет способствовать быстрому росту спроса. Хороший урожай при ограниченных возможностях вывоза продукции будет способствовать стабильности либо низкому росту розничных цен на продовольственные товары после существенного всплеска в 2022 г. В этих условиях в 2023 г. от Банка России можно ожидать дальнейшего умеренного снижения уровня ставок до 6-7% к концу года.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").