Почти 29 тысяч обращений поступило в службу 112 от жителей Нижегородской области за прошлую неделю Общество

НИА "Нижний Новгород"

За минувшую неделю с 17 по 23 октября 2022 года в центр обработки вызовов системы "112" Нижегородской области поступило 29 412 обращений от жителей региона.

Как сообщили в региональном правительстве, на 3% снизилось количество вызовов пожарной службы (до 269) и службы газа (до 185), на 1% уменьшилось количество звонков в скорую помощь (до 6 857). Количество обращений в полицию не изменилось по сравнению с аналогичным периодом прошлой недели – около 3, 7 тыс. вызовов.

Увеличилось количество звонков от жителей Кстовского, Володарского районов, г.о.г. Бор и Нижнего Новгорода (1473, 633, 1 258 и 13 418 вызовов, соответственно).

Напомним, что служба "112" работает круглосуточно. Набрать номер "112" с любого мобильного телефона можно даже при отсутствии денежных средств на счету абонента, а также с телефона без SIM-карты. Главное, чтобы телефон находился в зоне действия сети любого оператора мобильной связи.

Связаться с центром обработки вызовов системы "112" могут и люди с нарушением слуха. Для этого необходимо отправить SMS-сообщение на короткий номер с текстом: "Я глухой". Далее указать ФИО и сведения о том, какая именно помощь требуется. Специалисты примут обращение и при необходимости зададут уточняющие вопросы через SMS-сообщения.