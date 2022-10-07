Солнечное затмение произойдёт в небе над Нижним Новгородом 25 октября

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Нижегородцы днём 25 октября смогут наблюдать частичное солнечное затмение. По информации астрономов, в Нижнем Новгороде первое касание (момент, когда Луна вступает на диск Солнца) произойдет в 12:30.
Размер максимальный фазы составит 0,7565 (1 - полная фаза затмения, когда Луна полностью закрывает Солнце). Она наступит в 13:44.
Наблюдать явление при ясной погоде можно, воспользовавшись стеклом сварочной маски, рентгеновским фотоснимком, старой дискетой или обёрточной бумагой от цветов. Солнечные очки, увы, не подойдут: нужен гораздо более плотный светофильтр.
Кроме того, можно наблюдать солнечное затмение в Нижегородском планетарии им. Г.М. Гречко вместе с астрономами и физиками, которые расскажут о явлении.
С 12:30 до 14:56 в режиме нон-стоп на крыше и в залах планетария будут проходить научные лекции, демонстрации и наблюдения. Наблюдательная площадка планетария будет работать постоянно с 12:25 до 15:00.
Билеты доступны в кассе планетария перед началом сеанса, стоимость 350 рублей.
Напомним, солнечное затмение 25 октября можно будет увидеть в 89 странах. Наибольшая фаза частного затмения 0,863 будет зарегистрирована в России в Ханты-Мансийском автономном округе — Югра. Ближайший город для наблюдения наибольшей фазы - Нижневартовск.
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