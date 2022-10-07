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Бизнес

ВТБ: страховка от мошенников в этом году стала популярнее страхования здоровья и жилья

25 октября 2022 13:12  [145] Бизнес

За 9 месяцев клиенты ВТБ оформили в банке почти 700 тыс. страховок – в 1,5 раза больше, чем годом ранее. Наиболее заметно вырос спрос на страхование карт и счетов от мошенников, подобные программы заняли больше трети от общего объема оформленных страховок. На втором месте – страхование жилья, на третьем – здоровья.
 
Лидером спроса в этом году стало страхование счетов и карт от мошенничества – за ним в ВТБ обратились более 250 тыс. клиентов, что многократно превышает уровень прошлого года. В результате подобные страховки заняли 37% от общего числа оформленных полисов.
 
На второе место в этом году поднялось страхование жилья: на него пришлось 23% от всех договоров. К аналогичному периоду прошлого года число таких полисов выросло на 86%.
 
На третье место опустилось традиционно лидирующее страхование здоровья – на него пришлось свыше 150 тыс. полисов. По сравнению с прошлым годом их доля в портфеле банка снизилась почти вдвое, с 41% до 22%.
 
Еще 13% страховок было оформлено в рамках юридических и других сервисов, в том числе помощи с налогами и карьерным развитием. В абсолютном выражении их количество выросло на 21%. На треть выросло количество страховок, оформленных для детей. 
 
При этом часть полисов клиенты приобретают в онлайн-каналах: количество страховок, оформленных в ВТБ Онлайн, увеличилась за год в 15 раз, в том числе благодаря старту продаж электронных полисов ОСАГО и новому продукту "Антиклещ".
 
"В этом году защита от мошенников впервые вышла в лидеры среди всех страховых программ. Отчасти это связано со снижением внимания населения к пандемии коронавируса, отчасти – с желанием обезопасить свои средства в условиях продолжающегося роста активности злоумышленников. Банк усовершенствовал условия страховых программ, предлагая защиту всех карт пользователя и возможность сразу вернуть деньги в случае некорректных списаний. Подобная защита позволяет клиентам быть увереннее при проведении своих финансовых операций, при этом важно помнить, что никакая защита не сработает, если базовые правила финансовой безопасности не будут соблюдаться", - комментирует Дмитрий Пугашкин, начальник управления "Страхование" ВТБ.

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Теги:
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