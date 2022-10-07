Нижегородское правительство оказало помощь мобилизованному жителю Дзержинска в регистрации брака Общество

Фото: пресс-служба администрации Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"

Церемония бракосочетания мобилизованного жителя Дзержинска стала возможной благодаря помощи правительства Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, такое поручение ранее дал губернатор Глеб Никитин.

Согласно информации, молодоженов расписали в дзержинском отделении ЗАГС в присутствии родственников и друзей.

"Помогли Михаилу взять увольнительную и добраться до Дзержинска. Вопросы об оформлении отношений мобилизованные задают при каждой встрече. Чаще получается организовать регистрацию брака недалеко от места службы. Но если есть объективные причины, то помогаем добраться до дома", - отметил Глеб Никитин.

По словам главы Дзержинска Ивана Носкова, ситуация разрешилась и молодожены в итоге получили официальное свидетельство о заключении брака.

"Большое спасибо за то, что пошли нам навстречу и помогли с регистрацией брака. Не думали, конечно, что она пройдет в нынешних условиях, но таковы обстоятельства. Будем ждать новой встречи!", - поделились молодожены Михаил и Наталья.

Напомним, в ходе рабочей поездки в Брянскую область Глеб Никитин посетил воинские части, где была организована подготовка мобилизованных нижегородцев.