Госжилинспекция вынесла 32 предписания домоуправляющим компаниям Сергачского района за нарушения в содержании домов Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Госжилинспекция Нижегородской области с начала 2022 года направила 32 предписания коммунальным организациям в Сергачском муниципальном округе за нарушения состояния теплового контура домов и отсутствие ремонта фасадов.

Согласно информации, инспекторы ГЖИ выезжали с проверкой в многоквартирный дом поселка Юбилейный после сигнала от жителей.

"Наши специалисты проверили обращение жителей многоэтажки. Действительно, были выявлены нарушения целостности деформационных швов. Управляющей компании "Мастер-Сервис" выписали предостережение. Повторная проверка показала, что коммунальщики выполнили работы по утеплению и гидроизоляции температурных швов дома в обозначенный срок", - сообщил о результатах повторной проверки начальник Сергачского отдела инспекции Алексей Федосеев.

Напомним, что почти 260 подъездов отремонтировали по требованиям Госжилинспекции Нижегородской области в 2022 году.