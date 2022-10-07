Госжилинспекция вынесла 32 предписания домоуправляющим компаниям Сергачского района за нарушения в содержании домов

Фото: ГЖИ Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Госжилинспекция Нижегородской области с начала 2022 года направила 32 предписания коммунальным организациям в Сергачском муниципальном округе за нарушения состояния теплового контура домов и отсутствие ремонта фасадов.
Согласно информации, инспекторы ГЖИ выезжали с проверкой в многоквартирный дом поселка Юбилейный после сигнала от жителей.
"Наши специалисты проверили обращение жителей многоэтажки. Действительно, были выявлены нарушения целостности деформационных швов. Управляющей компании "Мастер-Сервис" выписали предостережение. Повторная проверка показала, что коммунальщики выполнили работы по утеплению и гидроизоляции температурных швов дома в обозначенный срок", - сообщил о результатах повторной проверки начальник Сергачского отдела инспекции Алексей Федосеев.
Напомним, что почти 260 подъездов отремонтировали по требованиям Госжилинспекции Нижегородской области в 2022 году.
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