Ветераны Нижнего Новгорода получили средства реабилитации от "Волонтеров Победы" Общество

Фото: НРО ВОД Волонтеры Победы

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородское региональное отделение "Волонтеры Победы" продолжает оказывать необходимую помощь ветеранам ВОВ в рамках акции "Красная гвоздика". Как сообщили в НРО ВОД "Волонтеры Победы", средства реабилитации получили ветераны из Нижнего Новгорода - Евгения Николаевна Нечаева, Степан Васильевич Корнилин и Олег Иванович Соломин.

Организаторами акции "Красная гвоздика" на территории Нижегородской области выступили Нижегородское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и благотворительный фонд "Память поколений".

"В этом году акция проводилась в Нижегородской области уже в пятый раз. Цель акции - не только сохранить память, но и оказать реальную помощь участникам боевых действий, обеспечить их необходимым медицинским оборудованием и лекарственными средствами", - рассказала руководитель НРО ВОД "Волонтеры Победы" Мария Самоделкина.

Ранее нижегородские "Волонтеры Победы" поздравили более 300 ветеранов в Международный день пожилого человека.