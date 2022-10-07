Свет и отопление частично отключены в трёх районах Нижнего Новгорода 26 октября Общество

Несколько улиц в трёх районах Нижнего Новгорода временно будут отключены от систем ЖКХ 26 октября в связи с плановыми работами. Об этом предупредили специалисты городского ГО ЧС.

Согласно информации, на Автозаводе планируется непродолжительное отключение электроэнергии на двух улицах. В частности, с 9:00 до 11:00 света не будет в многоквартирном доме, расположенном по адресу: ул. Лоскутова, 20. Кроме того, с 9:00 до 12:00 свет электричество отключено на улице Дьяконова - в девятиэтажке №24а.

Кроме того, в Приокском районе временно отключено отопление на улице Терешковой, в доме №5. Тепла там не будет с 10:00 до 12:00.

В Нижегородском районе без теплоснабжения останутся дома на нескольких улицах. Ориентировочное время отключения - с 9:00 до 15:00. В этот промежуток кремени батареи остынут по адресам: ул. Бринского, д. 4/1 и 4/2; ул. Ильинская, д. 53 и 53б; ул. Ковалихинская, д. 51, 53, 55 и 57; ул. Минина, д. 38/2; ул. Нижегородская, д.4; ул. Провиантская, д. 20.