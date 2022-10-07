Теплоэнерго поможет нижегородцам оплатить долги до Нового года Общество

В АО "Теплоэнерго" сообщили о старте акции "В Новый год без долгов", которая пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Участником акции может стать любой потребитель, у которого накопилась задолженность за поставленную услугу по отоплению и горячему водоснабжению.

Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте теплоэнерго-нн.рф через Личный кабинет и до 31 декабря 2022 года полностью погасить все долги.

В этом случае в январе 2023 года предприятие отменит пени по оплаченным долгам. Изменения участники акции увидят уже в январском платежном документе.

Следует обратить внимание, что условия акции не распространяются на пени, взысканные судебным решением или судебным приказом, а также на пени, которые являются предметом судебного разбирательства. Более того, для участия в акции их необходимо оплатить перед подачей заявления.

Все вопросы об акции можно задать по телефону круглосуточной горячей линии277-91-31.