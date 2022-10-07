Олег Лавричев поддержал решение мэрии о включении 25% акций ДУКов в прогнозный план приватизации

НИА "Нижний Новгород"
Депутаты Думы Нижнего Новгорода рассмотрели инициативу администрации города о включении в прогнозный план приватизации муниципального имущества пакетов акций в семи ДУКа.
Как сообщил председатель Думы Олег Лавричев, данное решение мэрии является взвешенным и продуманным,с учетом текущей ситуации с акциями домоуправляющих компаний и имеющейся долговой нагрузке по ним в объеме 1 млрд рублей.
Спикер думы также добавил, что содержание жилья регламентируется 290-м постановлением Правительства Российской Федерации, а полномочия по муниципальному контролю в полном объеме сохраняются за городом.
"По запросам жителей проводятся проверки и принимаются меры реагирования. Если собственники обращаются в мэрию, то она в течение 5 дней обязана провести проверку. В любом случае, именно за жильцами остается последнее слово в выборе домоуправляющей компании. На общем собрании собственники могут решить любой вопрос, в том числе по смене ДУКа", - сказал Олег Лавричев.
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