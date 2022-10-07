В Нижегородской области состоится Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

С 31 октября по 3 ноября текущего года на площадке региональной и местных общественных приемных партии "Единая Россия" состоится
тематическая Неделя приемов граждан по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В Неделе приемов примут участие депутаты всех уровней, секретари и актив партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя". К участию в тематических приемах граждан также приглашены представители Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.
Прием граждан и их обращений в региональной общественной приемной будет проводиться по контактам: тел: 8 (831) 434-42-26 и 8 (831) 434-42-50 с 10.00 до 16.00.
e-mail: nrop52@yandex.ru; op@nnov.er.ru
адрес приемной: 603001, г. Нижний Новгород, ул. Рождественская, д. 38
онлайн-форма подачи обращения: https://clck.ru/NmbEZ
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