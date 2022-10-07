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Общество

Акция "Надежный партнер" стартует в Нижегородском филиале "ЭнергосбыТ Плюс"

26 октября 2022 13:42  [108] Общество

1 ноября 2022 года стартует акция Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" "Надежный партнер". Принять в ней участие могут юридические лица и владельцы нежилых помещений Дзержинска и Кстова (не относящиеся к категориям исполнителей коммунальных услуг, оптовых потребителей-перепродавцов, промышленных предприятий, а также потребителей, финансируемых из бюджетов всех уровней), для которых поставщиком тепловой энергии и горячей воды является ПАО "Т Плюс". 

Участие в акции позволит клиентам компании стать претендентами на получение сертификата магазина бытовой техники. Для этого нужно до 30 ноября выполнить следующие условия: погасить долги за тепловую энергию и горячую воду (при наличии); оплатить текущее потребление по выставленным счетам за ноябрь и декабрь 2022 года; зарегистрироваться в Личном кабинете клиента "ЭнергосбыТ Плюс" и/или перейти на обмен юридически значимыми документами с компанией через электронный документооборот. Победителей определят в декабре 2022 года с помощью генератора случайных чисел.

Произвести оплату счетов можно при помощи дистанционных сервисов компании: в мобильном приложении "ЭнергосбыТ Плюс", специально разработанном для юридических лиц, или в Личном кабинете клиента на сайте компании.

Подробную информацию об акции можно получить по телефону Контакт-центра для юридических лиц: 8 (800) 600-03-90, на сайте компании (https://novgorod.esplus.ru/), а также в офисах продаж и обслуживания клиентов "ЭнергосбыТ Плюс": г. Дзержинск, ул. Петрищева, д.10А; г. Кстово, б-р Нефтепереработчиков, д.19.

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Теги:
Т Плюс
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