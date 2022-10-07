Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Запись нижегородской оперы "Орфей и Эвридика" - на сайте "Культура.рф"
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
26 октября 2022 15:28  [5] Банк "Открытие" упростил открытие депозитов для крупного бизнеса
26 октября 2022 14:48  [58] Каждый третий пользователь интернет-банка ВТБ Онлайн подключил авторизацию по биометрии
26 октября 2022 14:26  [75] Минцифры заявило о возобновлении аккредитации российских IТ-компаний
26 октября 2022 13:18  [91] Клиенты ВТБ разместили на вкладах свыше 4 млрд юаней
26 октября 2022 12:03  [124] Mercedes продаст российские доли дилеру "Автодом"
26 октября 2022 11:02  [113] ВТБ фиксирует снижение средней суммы ипотеки россиян
25 октября 2022 17:32  [277] Более 1000 объектов добавлены на инвестиционную карту Нижегородской области
25 октября 2022 17:12  [247] Банк "Открытие": жители Приволжья стали реже пользоваться наличными деньгами в последние месяцы
25 октября 2022 16:03  [171] ВТБ открыл для клиентов сервис трансграничных переводов по номеру телефона
25 октября 2022 13:12  [180] ВТБ: страховка от мошенников в этом году стала популярнее страхования здоровья и жилья
Бизнес

Каждый третий пользователь интернет-банка ВТБ Онлайн подключил авторизацию по биометрии

26 октября 2022 14:48  [58] Бизнес

Клиенты ВТБ воспользовались входом по биометрии в интернет-банк ВТБ Онлайн более 10 млн раз с момента запуска в июне 2022 года. На сегодняшний день опцию подключили более 800 тысяч пользователей — почти 40% ежемесячной аудитории интернет-банка.
 
"ВТБ первым на рынке запустил возможность входа в интернет-банк с помощью технологии распознавания лиц или по отпечатку пальца. Это стало большим прорывом и позволило упростить и ускорить процесс авторизации за счет отказа от ввода пароля и СМС-кода. Сегодня биометрию уже подключили почти 40% пользователей интернет-банка. Всего с июня зафиксировано более 10 млн входов, что доказывает абсолютное удобство сервиса. После введенных ограничений мы быстро перестроили свой цифровой бизнес, чтобы сохранить для пользователей интернет-банка максимально удобный и безопасный доступ к их средствам. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению, и им ежемесячно пользуются более 2 млн человек", - отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
 
Чтобы подключить опцию, нужно нажать "Использовать" на баннере с предложением подключить биометрию, который автоматически появится после входа в интернет-банк. Если на главном экране мобильного устройства установлена иконка ВТБ Онлайн и подключена авторизация по биометрии, вход займет несколько секунд. Сервис авторизации абсолютно безопасен, поскольку все биометрические данные хранятся только на устройстве пользователя, и эта информация не передается в банк.
 
За последние месяцы ВТБ существенно доработал интернет-банк ВТБ Онлайн, запустив десятки улучшений и новых финансовых сервисов. Пользователи могут подключить авторизацию по биометрии, оплачивать услуги по QR-коду, видеть и управлять онлайн-подписками через СБП, а также подключать дополнительные настройки безопасности. Клиентам доступна установка лимитов на переводы, скрытие разделов с продуктами на главной странице, возможность изменить логин и пароль, передать номер телефона мошенника через чат. Сегодня функционал интернет-версии во многом идентичен мобильному приложению.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph