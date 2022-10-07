Почти 1,1 млрд рублей необходимо для ремонта дорог к школам и детсадам Нижнего Новгорода Экономика

НИА "Нижний Новгород"

Дума Нижнего Новгорода намерена обратиться в нижегородское Заксобрание по вопросу выделения средств на ремонт проездов к детским садам и школам областного центра.

Как сообщили в пресс-службе думы, депутаты рассмотрели план, представленный муниципалитетом в части финансирования данных работ. Предполагается, что в 2023 году на эти цели направят 512 млн рублей, в 2024 году - 349 млн рублей, а в 2025 году еще почти 260 млн рублей.

Работы предполагается выполнить по региональной программе "Капитальный ремонт образовательных организаций Нижегородской области". Кроме того, администрация города в 2023 году выделит 7,3 млн рублей на указанные цели.

В свою очередь, депутаты Гордумы составят перечень объектов, где ремонт необходим в первую очередь.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам Нижнего Новгорода отремонтируют в 2023 году.