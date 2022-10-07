Олег Лавричев поблагодарил коллектив НГТУ им. Алексеева за сохранение традиций Общество

Фото: пресс-служба Думы Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород"

Председатель Думы Нижнего Новгорода Олег Лавричев выступил на торжественном мероприятии, посвященном 105-летию НГТУ имени Алексеева.

Как сообщили в пресс-службе думы, Олег Лавричев в своем обращении отметил уникальную научную и инженерную школы вуза, а также поблагодарил за сохранение традиций.

"Важно и то, что руководство и команда НГТУ не только используют современные образовательные технологии и передовую учебно-материальную базу, но и сохраняют имена, традиции и историю вуза. Во всем этом - неисчерпаемый потенциал дальнейшего развития университета", – сказал Олег Лавричев.

Также спикер Гордумы лично поздравил ректора НГТУ Сергея Дмитриева и передал ему сертификат на приобретение многофункционального устройства для нужд вуза, а сотрудникам вуза - Благодарственные письма городской Думы.

Ранее сообщалось, что Олег Лавричев организовал экскурсию на АО "Теплоэнерго" для нижегородской рабочей молодежи.