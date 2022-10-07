"Открытие Авто": производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцернов Бизнес

Аналитики "Открытие Research" и "Открытие Авто" (блок автобизнеса банка "Открытие") оценили перспективы литиевой промышленности и влияние растущих котировок металла на мировой и российский автомобильный рынок.

Индустрия оказалась не готова к витку спроса

Котировки лития продемонстрировали существенный рост в 2021 г. и с тех пор находятся на рекордных значениях, слабо реагируя на ужесточение мировой денежно-кредитной политики и геополитические факторы. В частности, стоимость 1 тонны карбоната лития в Китае составляет $69 700, в США - $75 350. Основным фактором роста остаётся увеличение продаж электромобилей в мире.

На сегодня все крупные международные автоконгломераты подтвердили свои планы прекратить выпуск автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) и перейти к электромобилям. Это не означает, что автомобили с ДВС перестанут выпускать, и, даже более того, они еще долго будут составлять доминирующую позицию в структуре продаж машин в мире. В целом прогнозируется, что к 2030 г. мировой парк электромобилей составит около 100 млн единиц, но все равно это будет всего лишь 7% от общемирового автопарка.

По данным Международного Энергетического Агентства, доля электромобилей в общем объеме продаж авто вырастет с 9% в 2021г. до 13% в 2022г. Итоги первого полугодия 2022г. подтверждают оптимистичные прогнозы: за этот период продажи электромобилей составили 4,16 млн единиц (+57% г/г) по сравнению с 6,6 млн за весь 2021 г.

На заре своего появления цена электрокаров во многом складывалась из стоимости батареи. С развитием технологий производство аккумуляторов заметно подешевело, при этом потребность в литии не только сохранилась, но и увеличилась во много раз. Получается, что цена современных заряжаемых машин содержит минимум надбавок за сложность технологий. В теле стоимости осталась цена компонентов, без которых не обойтись. При этом спрос на литий закономерно увеличил прибавку к средней стоимости производства - более чем на 1000 долларов к прайсу машины, по оценкам экспертов отрасли.

"Ситуация с литием в принципе показывает на реальном примере экономическую закономерность между спросом и предложением. Возникшая из-за строгих сроков "зеленых" потребность в заряжаемых автомобилях застала индустрию врасплох: она оказалась не готова к существующему спросу. На ее развитие нужны деньги из добавленной стоимости ресурсов. Так литий становится новой нефтью с регуляторными возможностями для автомобильной промышленности", - отметили в пресс-службе "Открытие Авто".

Перспективы развития отрасли

Перспективы развития отрасли вполне очевидны, как и направления инвестиционных проектов. По сути, вариантов развития ситуации три.

Наиболее реальный вариант ближайшего будущего электрокаров - в увеличении их стоимости. Принятые Европой ограничения 2030 года должны подстегнуть цены на "зеленый транспорт" еще сильнее.

Альтернативным форматом развития отрасли станет финансирование собственных добывающих производств крупными автомобильными компаниями. В этом случае рост цен удастся сдержать на уровне, который будут регулировать сами концерны. К примеру, Volkswagen и General Motors уже начинают вкладываться непосредственно в месторождения и добывающие компании, чтобы гарантировать себе стабильный поток ресурсов.

Какой из этих вариантов окажется в результате жизнеспособнее, мы должны увидеть не позднее конца следующего года.

И наконец, в качестве третьего, пока самого малореализуемого, сценария развития можно обозначить внедрение альтернативных технологий в отрасли. В сегменте производства электромобилей остается еще много нерешенных технологических вопросов. На рынке появляются стартапы, которые пытаются развить новые направления в производстве батарей, а в некоторых случаях даже заменить литий на другой электролит. Перспективные идеи на самом деле есть, но они очень медленно внедряются, стоят очень дорого и чего-то серьезного от них в ближайшее время вряд ли стоит ждать. Однако в долгосрочной перспективе они, вероятно, смогут частично помочь с вопросом достаточного предложения лития.

Куда пойдут инвестиции

"С учетом недавно сделанных многими автопроизводителями заявлений становится очевидно, куда будут активнее инвестировать игроки отрасли в следующие 10-20 лет. Текущие цены на литий стимулируют развивать новые месторождения, а ожидаемый сильный спрос на электромобили дает уверенность в данном рынке. В этих условиях производство лития может быть весьма привлекательной инвестиционной идеей. Вероятно, сдержанная инвестиционная политика горнодобывающих компаний и плотная работа с конечным потребителем (производителями электромобилей) позволят избежать ошибок прошлого, когда сформировался избыток предложения. Тем не менее, наибольшую ценность все же будут представлять проекты с наиболее эффективными параметрами, а также те, которые имеют прямой доступ к производству батарей. На литий-ионные батареи для электромобилей приходится сегодня более 40% потребления лития, и этот показатель будет только увеличиваться по мере роста продаж данных авто", - отметил Даниил Каримов, аналитик сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие".

"Открытие Авто" - блок автобизнеса в банке "Открытие". Создан на основе РГС Банка, присоединившегося к "ФК Открытие" 1 мая 2022 года. Входит в топ-3 ключевых игроков рынка автокредитования. Среди клиентов банка - 5 из 10 ведущих российских автодилеров, а также пул автопроизводителей, выпускающих более 65% всех новых HCV и LCV в РФ. Партнерская сеть превышает 4 тысячи автосалонов по всей России.

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Инвестиции" (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК "Открытие"), "НПФ Открытие", ООО "Открытие Факторинг" и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА(RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru").