Победители конкурса ИТ-проектов в Нижегородской области получат гранты от 1 до 20 млн рублей Бизнес

НИА "Нижний Новгород"

В Нижегородской области 60 проектов в области информационных технологий претендуют на грантовую поддержку в объеме от 1 до 20 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как подчеркнул губернатор Глеб Никитин, одним из главных направлений поддержки ИТ-отрасли является загрузка компаний.

"Специалистам важно не просто работать, а делать что-то новое, решать сложные задачи. Грантовый конкурс как раз дает такую возможность. Нам важно не просто сохранять ИТ-среду, но и развивать ее", - отметил глава региона.

Представленные заявки пройдут конкурсный отбор, где и определят победителей. У них будет от 6 до 12 месяцев на то, чтобы реализовать свои проекты.

"Мы предполагали, что проектов будет много. А в итоге получили практически в два раза больше заявок, чем ожидали. Это говорит об актуальности подобной меры поддержки регионального ИТ-бизнеса и большом спросе на отечественные ИТ-технологии", - сказал директор АНО "Центр искусственного интеллекта "Горький" Евгений Федосеев.

Ранее сообщалось, что Нижегородская область представила цифровые сервисы для интеграции в федеральную платформу "ГосТех".