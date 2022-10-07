Депутаты Гордумы поддержали предложение Юрия Шалабаева о предоставлении льгот детям мобилизованных нижегородцев Общество

НИА "Нижний Новгород"

Детям мобилизованных нижегородцев по предложению мэра Юрия Шалабаева предоставят льготы. Такое решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 26 октября.

Как отметил глава города, уже с 1 октября для данной категории подростков организовано бесплатное питание в школах. Кроме того, возможно бесплатное посещение занятий по дополнительному образованию. Также семья не будет платить за детский сад и группу продленного дня.

Ранее сообщалось, что около 800 млн рублей дополнительно выделят Нижегородской области на поддержку семей с детьми. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ранее подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных нижегородцев.