Ремонт дороги "Лысково - Троицкое" по нацпроекту БКД завершился в Нижегородской области Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Почти 17 км участка дороги "Лысково - Леньково - Троицкое" отремонтировано в Нижегородской области по нацпроекту БКД в 2022 году.

По информации ГУАД по региону, дорога проходит по территории Лысковского и Княгининского районов. Перед началом работ участок уже не соответствовал требованиям безопасности и требовал ремонта.

Подрядчик уложил два слоя асфальтобетона и укрепил обочин, обновил дорожную разметку и аварийные остановочные пункты. Всего на ремонт данного участка направлено около 240 млн рублей.

Напомним, что в Лысковском районе Нижегородской области в этом году по нацпроекту отремонтировали в целом 24 км дорог, что в 2,2 раза больше уровня 2021 года, а в Княгининском районе объем работ вырос в 1,7 раза, до 12,2 км.

Ранее сообщалось, что три подъезда к сёлам и деревням отремонтировали в 2022 году в Воротынском районе.