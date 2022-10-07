Очередная "Зеленая суббота" пройдет в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород"

Федеральная акция "Зеленая суббота" состоится в Нижнем Новгороде в ближайшую субботу 29 октября. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Согласно информации, нижегородцы в этот раз во время "Зеленой субботы" смогут обменяться предметами, необходимыми для творчества. Это могут быть вязальные спицы, нитки, холсты, шерсть, пластилин, акварель и другие.

Главное требование к обмену - чтобы вещами можно было пользоваться повторно.

Акция пройдет с 11.00 до 14.00 в "Артели нижегородскихъ кукольниковъ" по адресу: Нижний Новгород, ул. Варварская, д.32А, 4 этаж, офис 415. Для участников также запланирован мастер-класс по изготовлению куклы-оберега – он начнется в 12.00.

Напомним, что предыдущие "Зеленые субботы" прошли в Нижнем Новгороде в июне и в августе.