Нацпроекты — людям
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
27 октября 2022 16:05  [33] "Мисс Нижний Новгород-2022" Дарья Луконькина стала "Красой России"
27 октября 2022 15:34  [77] Глава Нижнего Новгорода лично осмотрел дорожную технику для работы в зимний период
27 октября 2022 14:30  [173] Наталья Садыкова: "Новая волна коронавируса может прийти уже в ноябре"
27 октября 2022 13:50  [123] ГЖИ Нижегородской области получает каждое десятое обращение из Дзержинска
27 октября 2022 13:35  [155] "Уголок Надежды" в память о Надежде Белик появился в парке Свердлова
27 октября 2022 12:57  [113] Госдума приняла в первом чтении законопроект о запрете ЛГБТ-пропаганды в России
27 октября 2022 12:42  [123] Волонтеры в Лысковском муниципальном округе собирают гуманитарную помощь для участников СВО
27 октября 2022 12:09  [125] Подъём заболеваемости гриппом в Нижегородской области прогнозируется во второй половине ноября
27 октября 2022 11:33  [144] Субсидированные авиабилеты из Нижнего Новгорода будут доступны до конца 2022 года
27 октября 2022 11:15  [118] Основные дороги в Заволжье отремонтировали в 2022 году
Общество

"ТНС энерго НН": что такое социальная норма и как платить за электроэнергию меньше

27 октября 2022 10:53  [147] Общество

В "ТНС энерго НН" разъяснили, что такое социальная норма и кто имеет право на повышенную соцнорму.

Социальная норма потребления электроэнергии – это определенный объем электричества, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Энергопотребление сверх социальной нормы оплачивается по более высокому тарифу. То есть, если разумно потреблять электричество и не выходить за пределы социальной нормы, можно экономить на оплате за электроэнергию.

Например, в Нижегородской области одноставочный тариф для городских жителей, дома которых оборудованы газовыми плитами, составляет в пределах социальной нормы 4,12 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 7,23 руб. за кВт*ч.

Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, а также для сельских жителей, одноставочный тариф составляет в пределах социальной нормы
2,98 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 5,23 руб. за кВт*ч. Величина социальной нормы энергопотребления в регионе установлена Правительством Нижегородской области и составляет 50 кВт*ч в месяц на каждого зарегистрированного (прописанного) в жилом помещении человека.

Если в квартире или частном доме только один зарегистрированный – соцнорма энергопотребления составит 85 кВт*ч в месяц.

Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на повышенную социальную норму энергопотребления в 75 кВт*ч на человека:
- семьи пенсионеров (состоящие из получателей пенсии по старости или инвалидности); - семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов; - семьи, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей; - многодетные семьи.

Узнать подробную информацию о тарифах, нормативах потребления, социальной норме, а также рассчитать свой тариф онлайн, можно на сайте nn.tns-e.ru.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ТНС Энерго
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph