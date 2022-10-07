"ТНС энерго НН": что такое социальная норма и как платить за электроэнергию меньше

В "ТНС энерго НН" разъяснили, что такое социальная норма и кто имеет право на повышенную соцнорму.
Социальная норма потребления электроэнергии – это определенный объем электричества, который оплачивается населением по сниженному тарифу. Энергопотребление сверх социальной нормы оплачивается по более высокому тарифу. То есть, если разумно потреблять электричество и не выходить за пределы социальной нормы, можно экономить на оплате за электроэнергию.
Например, в Нижегородской области одноставочный тариф для городских жителей, дома которых оборудованы газовыми плитами, составляет в пределах социальной нормы 4,12 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 7,23 руб. за кВт*ч.
Для горожан, чьи дома оборудованы электроплитами, а также для сельских жителей, одноставочный тариф составляет в пределах социальной нормы
2,98 руб. за кВт*ч. Сверх социальной нормы – 5,23 руб. за кВт*ч. Величина социальной нормы энергопотребления в регионе установлена Правительством Нижегородской области и составляет 50 кВт*ч в месяц на каждого зарегистрированного (прописанного) в жилом помещении человека.
Если в квартире или частном доме только один зарегистрированный – соцнорма энергопотребления составит 85 кВт*ч в месяц.
Кроме того, некоторые категории граждан имеют право на повышенную социальную норму энергопотребления в 75 кВт*ч на человека:
- семьи пенсионеров (состоящие из получателей пенсии по старости или инвалидности); - семьи, имеющие в своем составе инвалидов или детей-инвалидов; - семьи, имеющие в своем составе детей, оставшихся без попечения родителей; - многодетные семьи.
Узнать подробную информацию о тарифах, нормативах потребления, социальной норме, а также рассчитать свой тариф онлайн, можно на сайте nn.tns-e.ru.
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