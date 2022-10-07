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Культура и отдых

Экскурсии для школьников по "Пушкинской карте" разработали в Нижнем Новгороде

27 октября 2022 12:23  [112] Культура и отдых
Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Нижегородские школьники, начиная с 31 октября, станут участниками нового просветительского музейного проекта. Комплексные экскурсионные программы "Музейная перемена" и "Большая музейная перемена" разработаны для юных нижегородских владельцев "Пушкинской карты", сообщили в министерстве культуры Нижегородской области.

Глава ведомства Наталья Суханова рассказала, что в дни осенних каникул школьники смогут посетить музейное пространство "Арсенал", совершить историческую прогулку по Верхневолжской набережной, побывать в "Доме Сироткина"(НГХМ).

Просветительский проект для держателей "Пушкинской карты" также включает выставку "Сарафан, шушпан, одежа", которая проходит в Манеже на территории Нижегородского кремля.

По мнению директора НГХМ Романа Жукарина, проект станет прекрасной возможностью для нижегородских школьников увидеть все музейные шедевры.

Напомним, федеральная программа "Пушкинская карта" реализуется с 1 сентября 2021 года по поручению президента РФ Владимира Путина.  

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Теги:
Музеи Школы
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