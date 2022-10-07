Передачу нескольких помещений в безвозмездное пользование согласовали депутаты Думы Дзержинска Экономика

Фото: пресс-служба Думы Дзержинска

НИА "Нижний Новгород"

Депутаты Думы Дзержинска согласовали передачу в безвозмездное пользование нескольких муниципальных помещений.

Как сообщили в пресс-службе думы, на пять лет передается помещение площадью 209,30 кв.м. по улице Октябрьской, 59/9 для АНО "Центр защиты и помощи семьям, развития и социальных услуг нуждающимся". Организация оказывает услуги малообеспеченным слоям населения.

Кроме того, продляется на пятилетний срок с 14 апреля 2023 года безвозмездная передача нежилого здания площадью 381,4 кв. м. по ул. Гайдара, д. 7 благотворительному фонду "Алегра". Здание уже используется фондом и на текущий момент требует серьезного ремонта. Благотворители, которые помогают нуждающимся, в том числе прибывающим из городов Донбасса, планируют с помощью средств инвесторов привести в порядок данное помещение.

Нежилое встроенное помещение общей площадью 145,5 кв.м., расположенное по ул. Грибоедова, д. 36 Б передадут в безвозмездное пользование

на ближайшие пять лет АНО "Студия гончарства и керамики "Керамика". Здесь будут предоставлять реабилитационные и развивающие услуги - занятия гончарным ремеслом, в том числе людям с ограниченными возможностями здоровья.