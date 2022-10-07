ГЖИ Нижегородской области получает каждое десятое обращение из Дзержинска Общество

Фото: ГЖИ Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород"

Каждое десятое обращение в Госжилинспекцию Нижегородской области поступает из Дзержинска. Такие данные озвучил первый заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров в ходе совещания с представителями домоуправляющих компаний.

По его словам, 10% всех обращений в ГЖИ приходится на Дзержинск, и это много. В ГЖИ рекомендуют руководителям ДУКов наладить регулярные встречи с гражданами, оперативно реагировать на запросы от населения.

Всего с начала 2022 года в ГЖИ от жителей городского округа Дзержинск поступило 2 955 обращений, из них 1 234 — по вопросам качества предоставления коммунальных услуг, в том числе отопления.

Ранее сообщалось, что Госжилинспекция вынесла 32 предписания домоуправляющим компаниям Сергачского района за нарушения в содержании домов.