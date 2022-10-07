ГЖИ Нижегородской области получает каждое десятое обращение из Дзержинска

Фото: ГЖИ Нижегородской области
НИА "Нижний Новгород"
Каждое десятое обращение в Госжилинспекцию Нижегородской области поступает из Дзержинска. Такие данные озвучил первый заместитель главного государственного жилищного инспектора Нижегородской области Дмитрий Петров в ходе совещания с представителями домоуправляющих компаний.
По его словам, 10% всех обращений в ГЖИ приходится на Дзержинск, и это много. В ГЖИ рекомендуют руководителям ДУКов наладить регулярные встречи с гражданами, оперативно реагировать на запросы от населения.
Всего с начала 2022 года в ГЖИ от жителей городского округа Дзержинск поступило 2 955 обращений, из них 1 234 — по вопросам качества предоставления коммунальных услуг, в том числе отопления.
Ранее сообщалось, что Госжилинспекция вынесла 32 предписания домоуправляющим компаниям Сергачского района за нарушения в содержании домов.
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