Нацпроекты — людям
Меры поддержки мобилизованных: выплаты, льготы, помощь семьям
Институт клинической медицины создан в ННГУ
Новая станция метро в Сормове будет располагаться на ул.Станционной
Фуникулёр в Кремле заработает весной 2023 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
27 октября 2022 14:06  [109] ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате
27 октября 2022 13:30  [103] ВТБ признан самым инновационным банком в России
27 октября 2022 11:53  [125] "Росгосстрах" усовершенствовал продукт страхования сельхозживотных, добавив в покрытие услуги телеветеринарии
26 октября 2022 17:28  [274] ВТБ продолжает развивать функционал расчётов в национальных валютах
26 октября 2022 17:18  [277] Победители конкурса ИТ-проектов в Нижегородской области получат гранты от 1 до 20 млн рублей
26 октября 2022 16:20  [208] "Открытие Авто": производство лития становится привлекательной инвестиционной идеей для автоконцернов
26 октября 2022 15:35  [203] Нижегородских предпринимателей приглашают на онлайн-встречу с торговым представителем РФ во Вьетнаме
26 октября 2022 15:28  [165] Банк "Открытие" упростил открытие депозитов для крупного бизнеса
26 октября 2022 14:48  [187] Каждый третий пользователь интернет-банка ВТБ Онлайн подключил авторизацию по биометрии
26 октября 2022 14:26  [216] Минцифры заявило о возобновлении аккредитации российских IТ-компаний
Бизнес

ВТБ: юань стал самой покупаемой иностранной валютой в безналичном формате

27 октября 2022 14:06  [109] Бизнес

По данным ВТБ, в третьем квартале юань стал наиболее популярной иностранной валютой, которую приобрели пользователи ВТБ Онлайн. В октябре этот тренд продолжился. В результате, доля юаней в структуре безналичной покупки иностранной валюты клиентов банка сегодня превышает 80% по объему сделок.
 
В третьем квартале объем сделок с безналичным юанем кратно вырос по отношению к первому и второму кварталам. Средний объем ежедневных операций в 3 квартале 2022 в юанях в 10 раз превышает результат второго квартала 2022 года. Средний размер одной операции в сентябре составил около 20 тыс. юаней, что вдвое выше значений на начало года и в шесть раз – августа.
 
"Рост доли юаня в конверсионных операциях наших клиентов начался еще в прошлом году после внедрения возможности проводить операции по льготным курсам. Но в этом году китайская валюта стала интересовать клиентов больше. Мы связываем это с общим трендом на дедолларизацию и поиском новых инструментов для вложений. Это подтверждается и ростом китайской валюты на депозитах наших клиентов. С точки зрения конверсионных операций мы прогнозируем укрепление юаня в статусе лидера по безналичной покупке до конца года", - комментирует Денис Вальвачев, старший вице-президент, руководитель департамента по работе с массовым сегментом ВТБ.
 
Розничные клиенты ВТБ с начала года открыли вклады в китайской валюте на сумму 4 млрд юаней, или 36 млрд рублей. В том числе почти 750 млн были размещены в октябре после перезапуска вклада в китайской валюте на новых условиях. Чаще всего клиенты размещают средства на срок до полугода.
 
В ВТБ Онлайн клиентам доступны для покупки-продажи 27 иностранных валют. Недавно появились новые пять валют стран ближнего и дальнего зарубежья. Для всех пользователей ВТБ Онлайн доступны возможности льготной конверсии. Чтобы продать или купить валюту, клиенту нужно зайти в ВТБ Онлайн, перейти в раздел "Курсы" на главном экране и выбрать нужные счета. Затем останется только указать сумму покупки или продажи валюты и подтвердить операцию.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ВТБ
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Фоторепортажи
Мисс Нижний Новгород – 2022
07 октября 2022 15:42"Мисс Нижний Новгород – 2022"
Архив
Оркестр волынщиков
Семейка Краузе
Шоу под дождем
Служанки
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
vktwitterodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph