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Бизнес

ВТБ начал работать по новым условиям "семейной ипотеки"

27 октября 2022 18:14  [121] Бизнес

ВТБ начал работать по новым условиям "семейной ипотеки". Теперь воспользоваться сниженной ставкой могут клиенты, у которых ребенок родится до конца 2023 года. При этом возможность оформить кредит для заёмщиков с детьми продлена до середины 2024 года. Одновременно банк распространил условия "семейной ипотеки" на объекты, построенные индивидуальными предпринимателями.

"Для ВТБ стратегически важно обеспечить доступные условия жилищного кредитования отдельным категориям населения – в первую очередь, клиентам с детьми. "Семейная ипотека" – один из наиболее востребованных инструментов среди наших заемщиков. С момента запуска мы выдали уже более 410 млрд рублей льготных жилищных кредитов, сегодня ее доля среди всех госпрограмм превышает 40%. Решение продлить "семейную ипотеку" и включить в ее периметр заемщиков, у которых ребенок появится в следующем году, позволит большему количеству семей приобрести недвижимость с комфортной финансовой нагрузкой", - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.

Одновременно с расширением списка потенциальных заёмщиков ВТБ пересмотрел перечень объектов, доступных к покупке на льготных условиях у застройщиков-индивидуальных предпринимателей. Теперь клиенты могут получить кредит по "семейной ипотеке" не только на приобретение готового жилого дома, но и квартир и таунхаусов. Аналогичные условия запущены в рамках ипотеки с господдержкой, действующей на рынке с 2020 года.

ВТБ – один из лидеров российского рынка ипотечного кредитования. За 9 месяцев 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей. Чаще всего в январе-сентябре заемщики оформляли ипотеку Московском регионе (90 млрд), в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (65,8 млрд рублей), в Краснодарском крае (35,6 млрд), в Республике Татарстан (28,8 млрд), а также в Новосибирской области (20 млрд).

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Теги:
Банки ВТБ Ипотека
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