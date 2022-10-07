Проезд к больнице №10 с улицы Чонгарской перекрыли до 28 декабря Общество

В Канавинском районе Нижнего Новгорода временно приостановлено движение транспорта на двух участках улицы Чонгарской. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

В частности, будут перекрыты участки дороги в районе домов №51 и №74, расположенных на улице Октябрьской Революции. Там будут производиться ремонтно-восстановительные работы на инженерных сетях. Таким образом, нельзя будет свернуть к больнице №10 с улицы Октябрьской революции .

Согласно информации, ограничения будут действовать до 28 декабря.

В департаменте добавили, что закрытый участки дороги около дома № 51 можно объехать по улицам Жукова и Менделеева, а участок около дома №74 - по улицам Менделеева и Октябрьской Революции.

Ранее сообщалось, что выезд с улицы Торфяной на Циолковского перекрыли до 31 октября.

Кроме того, парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде с 14 ноября.