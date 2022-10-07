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Бизнес

Более 100 тысяч семей с детьми получили дополнительную помощь от ВТБ

28 октября 2022 12:26  [105] Бизнес

ВТБ направил 200 млн рублей финансовой поддержки клиентам, которым государство перечисляет социальные выплаты на детей. Банк оказал дополнительную помощь уже более чем 100 тыс. семей, впервые получающим детские пособия на карту банка. Всего за 2022 год ВТБ потратит более 1 млрд рублей на собственные социальные инициативы.
 
С начала года почти 245 тысяч клиентов ВТБ получили от государства детские пособия. Их сумма достигла 30 млрд рублей. Со своей стороны банк оказывает тем, кто впервые получает детскую выплату на карту ВТБ, дополнительную финансовую помощь в виде 2 тыс. рублей на счет после поступления первого пособия.
 
"В рамках стратегической инициативы "Семейный капитал" ВТБ планомерно развивает собственные инструменты поддержки семей на всех стадиях их развития. Мы за свой счет оформляем страхование на случай онкологических и кардиологических заболеваний для получателей детских выплат, которое распространяется на всех несовершеннолетних детей. А летом бесплатно застраховали 50 тысяч детей от несчастных случаев на время их отдыха в летних лагерях. Кроме того, банк оказывает адресную финансовую поддержку, помогая семьям сохранять бюджет и приумножать капитал. В этом году мы направим более миллиарда рублей собственных средств на помощь родителям, их детям и пенсионерам", - комментирует Святослав Агеев, начальник управления "Государственные услуги" ВТБ.
 
В этом году банк запустил стратегическую инициативу "Семейный капитал", которая предусматривает комплексное обслуживание, финансовые и государственные сервисы на любом жизненном этапе семьи: от рождения ребенка и до сопровождения финансовых вопросов в пенсионном возрасте.
 
ВТБ реализует программу поддержки населения с 2021 года и за два года суммарно планирует направить на ее реализацию свыше 3 млрд рублей. В частности, банк выплачивает 2 тыс. рублей всем, кто впервые получает социальные детские выплаты на карту ВТБ. Также ВТБ за свой счет оформлял страховку для детей при покупке путевок в летние оздоровительные лагеря, которая покрывала все виды травм и действовала в течение всей смены.

Кроме того, банк бесплатно застраховал более 18 тысяч семей, оформивших путевки в рамках осенней госпрограммы туристического кешбэка.

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Теги:
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