Машины запретят парковать на участке улицы Гоголя в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород"

С 17 ноября вводится запрет на остановку и стоянку автомобилей в районе дома №45А по улице Гоголя. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.

Как отметили специалисты департамента, изменения в схеме движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта. Водителям рекомендовано при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде.