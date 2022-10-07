Машины запретят парковать на участке улицы Гоголя в Нижнем Новгороде

НИА "Нижний Новгород"
С 17 ноября вводится запрет на остановку и стоянку автомобилей в районе дома №45А по улице Гоголя. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода.
Как отметили специалисты департамента, изменения в схеме движения необходимы для обеспечения беспрепятственного движения транспорта. Водителям рекомендовано при планировании маршрута движения учитывать эту информацию и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее сообщалось, что парковку запретят на участке улицы Пискунова в Нижнем Новгороде.
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